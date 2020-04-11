شفاء أكثر من 376 ألف شخص من "كورونا" في جميع أنحاء العالم

أظهرت أحدث الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا، اليوم السبت، شفاء أكثر من 376 ألف شخص، في الوقت الذي تجاوز فيه إجمالي الإصابات مليون 691 حالة إصابة في جميع أنحاء العالم.

ووفقا لجامعة جونز هوبكنز الأمريكة، تم تأكيد مليون و691 ألف و719 حالة إصابة بالفيروس التاجي في جميع أنحاء العالم، وتعافى 376 ألف و102 شخص، بينما تأكد وفاة 102 ألف و607 آخرين بسبب المرض.

وهذا يعني أن حوالي 22 في المائة من مرضى الفيروس التاجي الذين تم تشخيصهم بالمرض قد تعافوا.

ومع ذلك، من المرجح أن يكون الرقم الحقيقي أعلى بكثير لأن بعض البلدان تختبر فقط مرضى فيروس التاجية الذين يحتاجون إلى علاج في المستشفى.

ويُعتقد أن ما يصل إلى 80 في المائة من حالات الفيروس خفيفة بما يكفي لعلاجها في المنزل، مما يعني أنها لا تُحسب بين العدوى أو مجاميع التعافي.

وكانت الصين هي الدولة التي لديها أكبر عدد من حالات التعافي، حيث تعافى 77 ألف و791 شخصًا من الفيروس، تليها إسبانيا وألمانيا وإيران، وإيطاليا.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية التي تصدرت الإصابات في العالم بنحو من نصف مليون، في المرتبة السادسة من حيث أعداد التعافي التي وصلت إلى 28 ألف و790 شخصا.