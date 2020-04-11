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04:44 GMT11 أبريل/ نيسان 2020
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    عودة الحياة إلى طبيعتها في مدينة ووهان، مركز تفشي فيروس كورونا، الصين أبريل 2020

    آخر مستجدات فيروس كورونا حول العالم

    © REUTERS / Aly Song
    العالم
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    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (81)
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    أظهرت أحدث الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا، اليوم السبت، تجاوز إجمالي الإصابات  بالفيروس مليون 691 حالة إصابة، تعافى منهم أكثر من 376 ألف شخص في جميع أنحاء العالم. 

    ووفقا لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، تم تأكيد مليون و691 ألف و719 حالة إصابة بالفيروس التاجي في جميع أنحاء العالم، وتعافى 376 ألف و102 شخص، بينما تأكد وفاة 102 ألف و607 آخرين بسبب المرض.

    أمريكا الأولى عالميا ترسل جنودها لمساعدة إيطاليا 

    أكدت جامعة جونز هوبكنز، اليوم السبت، أن حصيلة الإصابات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تجاوزت نصف مليون شخص.

    طبيب يرتدي بدلة واقية يفحص فتاة، تحاليل فيروس كورونا، في أحمد آباد، الهند 8 أبريل 2020
    © REUTERS / Amit Dave
    تكلفة علاج كورونا المحتمل

    وقالت الجامعة في بيان:"إن عدد الإصابات المؤكدة وصل بالفعل الى 500399، وارتفع عدد الوفيات في الولايات المتحدة إلى 18637".

    من جانبه، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كبار مسؤولي الإدارة بمساعدة إيطاليا على التصدي لفيروس كورونا وذلك بتزويدها بإمدادات طبية وإنسانية ومساعدات أخرى. 

    وأمر ترامب في مذكرة للعديد من الوزراء بمجموعة مختلفة من التدابير لمساعدة إيطاليا من بينها قيام العسكريين الأمريكيين في البلاد بتقديم خدمات العلاج عن بعد والمساعدة في إنشاء مستشفيات ميدانية وإمدادات في مجال النقل، بحسب "رويترز". 

    وسجلت إيطاليا نحو 19 ألف حالة وفاة بسبب كوفيد-19 وهو المرض الناجم عن فيروس كورونا وهو ما يزيد عن أي دولة أخرى.

    الصين: تسجيل 46 إصابة جديدة 

    وفي الصين، أعلن اليوم السبت، عن تسجيل 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من بينها 42 حالة لمسافرين قادمين خارج البلاد.

    عودة الحياة إلى طبيعتها في مدينة ووهان، مركز تفشي فيروس كورونا، الصين أبريل 2020
    © REUTERS / Aly Song
    الصين  تتصدر الأكثر تعافيا… شفاء أكثر من 372 ألف شخص من "كورونا" في جميع أنحاء العالم

    وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية في بيان إنه تم أيضا الإبلاغ عن 34 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد لم تظهر عليها أعراض المرض.

    وتبلغ الآن حالات الإصابة في بر الصين الرئيسي 81953 حالة في حين ارتفع عدد حالات الوفاة حالة واحدة إلى 3339 حالة.

    الأرجنتين: تمديد إجراءات العزل العام 

     قال الرئيس الأرجنتيني البرتو فرنانديز في كلمة عبر التلفزيون يوم الجمعة إنه سيتم تمديد إجراءات العزل العام التي تم فرضها‭ ‬الشهر الماضي كإجراء للحد من انتشار فيروس كورونا حتى 27 أبريل نيسان. وأضاف أن هذا الإجراء لن يسري إلا على المدن الرئيسية.

    وقال فرنانديز:

    "سيظل الوضع كما هو في جميع المدن الكبرى"، مضيفا أن الإغلاق الذي بدأ في 20 مارس / آذار أبطأ انتشار الفيروس ولا يزال أفضل وسيلة للسيطرة على الوباء، بحسب "رويترز". 

    وتشير البيانات الرسمية إلى أن لدى الأرجنتين 1،975 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي حتى الآن منها 82 وفاة.

    أوروغواي: عودة أستراليين ونيوزيلنديين مصابين بالفيروس إلى بلادهم

    قالت الحكومة في أوروغواي إنها بدأت يوم الجمعة بنقل 112 من الاستراليين والنيوزيلنديين من سفينة سياحية أصيبت بالفيروس التاجي وحوصرت في نهر لا بلاتا بالقرب من العاصمة، مونتيفيديو، منذ 27 مارس.

    وبدأت العملية في المساء عندما رست سفينة غريغ مورتيمر السياحية في ميناء مونتيفيديو.

    الرئيس الصيني شي جين بينغ
    © AFP 2020 / PHILIP FONG
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    واستقل الركاب، الذين تأكد إصابة معظمهم بالفيروس التاجي، حافلة نقلتهم إلى مطار خاص بضوابط صحية صارمة. ومن المقرر أن يستقلوا طائرة مستأجرة متجهة إلى ملبورن في الساعات الأولى من يوم السبت.

    وسيسمح "الممر الإنساني" لـ 96 أسترالياً و 1 نيوزيلندياً بالعودة إلى ديارهم لكنه يستثني ركاب من جنسيات أخرى، الذين سيبقون على متن الطائرة في انتظار المفاوضات مع بلدانهم.

    ليبيا: 50 إصابة في الجالية الليبية في المملكة المتحدة

    أعلنت السفارة الليبية التابعة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، اليوم السبت، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا كوفيد 19 بين أفراد الجالية الليبية في العاصمة البريطانية لندن إلى 50 حالة إصابة ، مؤكدةً شفاء 4 حالات حالة ووفاة 2 بسبب فيروس كورونا.

    وقالت السفارة الليبية في بيان صحفي عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إن: "مجموع الإصابات بفيروس كورونا ارتفاع بين أفراد الجالية الليبية في المملكة المتحدة إلى 50 حالة إصابة مؤكدة "، مؤكدةً على "تماثل 4 حالات للشفاء من بينهم رجل واحد وامرأة واحدة وطفلين"

    وأوضح البيان أن "عدد إجمالي الرجال 17 حالة 7 منهم وضعها حرج ويتلقون الرعاية في المستشفى بالإضافة إلى 13 امرأة 12 منهن حالتهن مسقرة ويتلقين العلاج في بيوتهن"، موضحة بأن "عدد الأطفال المصابين 20 و 18 منهم حالتهم مستقرة وكل الأطفال يتلقون العلاج في بيوتهم".

    وارتفعت حالات الإصابات بفيروس كورونا الجديد كوفيد 19 بين أفراد الجالية الليبية في المملكة المتحدة إلى 50 حالة حتى الآن.

    ضابط الدفاع المدني العراقي يقوم بتطهير الأماكن التجارية في ضواحي بغداد، في ظل انتشار فيروس كورونا في العراق 28  مارس 2020
    © AFP 2020 / Ahmad Al-Rubaye
    العراق تفتح الأجواء لإعادة مواطنيها العالقين خارج البلاد

    رياضيا: إلغاء كأس الأبطال الدولية 

    أعلنت شركة التسويق المالكة لكأس الأبطال الدولية لكرة القدم إلغاء نسخة هذا العام من البطولة الودية بسبب فيروس كورونا.

    وقال دانييل سيلمان المدير التنفيذي لشركة ريليفانت سبورتس في بيان يوم الجمعة: "غياب الوضوح بشأن موعد رفع القيود على إجراءات التباعد الاجتماعي والغموض حول جدول كرة القدم جعل من غير الممكن إقامة البطولة".

    وتضم البطولة أبرز الأندية الأوروبية وتجذب المباريات عددا هائلا من الجماهير حيث شاهد 109 آلاف مشجع مباراة ريال مدريد ومانشستر يونايتد في ميشيجان عام 2014.

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (81)

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    الكلمات الدلالية:
    أمريكا, فيروس كورونا
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