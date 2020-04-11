الإخبارية السعودية تنشر فيديو "هلع" من تركيا بعد ساعات من حظر التجوال

نشرت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، اليوم السبت، مقاطع فيديو قالت إنها تظهر "حالة هلعا ومشاجرات" في تركيا بعد دخول حظر التجوال حيز التنفيذ في البلاد.

وقالت الإخبارية السعودية: "حالة من الفوضى والهلع في تركيا ومشاجرات أمام المتاجر الغذائية بعد إعلان حكومة أردوغان منع التجول".

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 11, 2020

وفي مقطع فيديو آخر نشرته الإخبارية السعودية، قالت فيه: "في ظل مساعدات أردوغان لإسرائيل.. شغب شعبي في تركيا أمام متاجر الأغذية بعد فرض منع التجول".

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 11, 2020

​ولا يمكن لوكالة "سبوتنيك" التأكد من صحة أو تاريخ أو مكان تصوير هذه الفيديوهات.

وأعلنت وزارة الداخلية التركية، أمس الجمعة، عن فرضها حظرا للتجوال في 31 ولاية، مضيفة أن القيود ستنتهي عند منتصف ليل يوم الأحد، بحسب وكالة أنباء الأناضول.

ويأتي قرار فرض حظر التجوال، بعد ارتفاع عدد وفيات فيروس "كورونا" المستجد في البلاد إلى 1006 حالات.

وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، إن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" في البلاد زادت 4747 حالة وتوفي 98 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1006. وأضاف أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بلغ 47029.