"فيديو صادم"... مقابر جماعية لضحايا "كورونا" في نيويورك

وثقت صور التقطتها طائرة من دون طيار "درون"، عمليات دفن في مقابر جماعية بولاية نيويورك، في ظل الأعداد الضخمة لحالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وظهر في الفيديو، مجموعة من الرجال وهم يرتدون ملابس واقية، ويكدسون توابيت في حفرة ضخمة، بجزيرة هارت التابعة لنيويورك.

ومنذ نحو 150 عاما، يتم دفن الأشخاص الذين لا أقرباء لهم، أو غير القادرين على تحمل نفقات الدفن، في هذه المقبرة، لكن نتيجة انتشار وباء كورونا في نيويورك ووفاة الآلاف به يوميا، فإن الدفن أصبح بشكل جماعي.

وإلى حدود الساعة، سجلت ولاية نيويورك 172358 إصابة بالفيروس، توفي منهم 7844.

وتعد هذه الأرقام أكبر من تلك التي سجلت في دول بأكملها تضررت من الفيروس، مثل إسبانيا التي شهدت 153 ألف حالة، وإيطاليا حيث أصيب 143 ألف شخص، والصين التي أصيب فيها 82 ألف شخص بكورونا.

يذكر أن الولايات المتحدة ككل، سجلت 502 ألف إصابة، و18700 وفاة بالوباء.