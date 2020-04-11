ترامب: لو اتبعنا استراتيجية السويد لسجلنا مليوني وفاة بكورونا

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استراتيجية السويد في التعامل مع تفشي وباء فيروس كورونا، محذرا من أن الولايات المتحدة كانت لتسجل مليوني وفاة بكورونا لو اتبعت نفس الاستراتيجية.

وأوضح ترامب، في حديث نقلته صحيفة واشنطن بوست، أن السويد سلكت طريقا مختلفا، مضيفا أنه "يمكننا أن نسير في هذا الطريق، وكان بإمكانننا أن نسلكه، لكن لو فعلنا ذلك أعتقد أنه سيكون لدينا مليونا وفاة لو امتنعت عن اتخاذ تدابير قاسية بهدف حماية اقتصادها، على غرار ما فعلته السويد".

وأشار ترامب إلى أن بريطانيا حاولت في البداية أن تسلك مثل هذا المسار، لكن هذا أدى فقط إلى تفاقم الوضع، وخسرت البلاد الكثير من الوقت.

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه بفضل التدابير والإجرءات التي اتخذتها بلاده، لمكافحة تفشي فيروس كورونا، فإن حصيلة الوفيات ستتراوح بين 55 ألفا و75 ألفا فقط، فيما اختارت السويد الحفاظ على نمط حياة طبيعي على عكس العديد من الدول، رغم تفشي فيروس كورونا.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية دول العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا إذ تجاوزت نصف مليون حالة إصابة فيما بلغ عدد الوفيات 18747.