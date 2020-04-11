كوريا الجنوبية تلجأ لتقنية حديثة لتحديد منتهكي الحجر الصحي

أعلنت كوريا الجنوبية الاستعانة بالأساور الإلكترونية، للكشف عن منتهكي قواعد العزل الإلزامي لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الوزراء جيونغ سيه-غيون بحسب ما نشرته وكالة "يونهاب"، إن البلاد ستلزم منتهكي العزل الذاتي بوضع أساور إلكترونية، وسط ارتفاع عدد حالات انتهاك الحجر الصحي الذاتي في الأسابيع الأخيرة.

وقال رئيس الوزراء: "قررت الحكومة إلزام من ينتهكون قواعد العزل الذاتي، بما يشمل الخروج دون إشعار وعدم الرد على الاتصالات الهاتفية بوضع أساور إلكترونية".

وأجرت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة استبيانا ذي صلة على 1000 شخص بالغ في جميع أنحاء البلاد، وأكد 80.2% من المشاركين دعمهم لفكرة استخدام الأساور الإلكترونية لتعقب الخاضعين للحجر الصحي الذاتي، إلا أن البعض يرون أن مثل هذا الإجراء بمثابة انتهاك لحقوق الإنسان.

وتسمح الأساور بتعقب تحركات الخاضعين للعزل الذاتي عن طريق هواتفهم المحمولة.

ويبلغ عدد الخاضعين للحجر الصحي الذاتي في كوريا الجنوبية، نحو 54,000 شخص، وانتهك أكثر من 160 شخصا قواعد الحجر.

يذكر أن إجمالي عدد المصابين بمرض "كوفيد 19" في كوريا الجنوبية بلغ 10450 حالة، ووصل عدد الوفيات إلى 208.