إسرائيل تسجل 97 إصابة جديدة بـ"كورونا" والإجمالي يصل إلى 10505

أعنلت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، تسجيل 97 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليبلغ الإجمالي 10505 بينها 191 حالة في وضع صحي خطير.

وقالت الصحة الإسرائيلية، في بيان لها، إن "عدد مرضى فيروس كورونا في البلاد، بلغ 10505 صباح اليوم السبت بينهم 95 حالة وفاة، و8831 حالتهم بسيطة، و152 متوسطة، و191 خطيرة، و132 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي، و1236 تماثلوا للشفاء"، وذلك حسب هيئة البث الإسرائيلية "مكان".

وأضاف البيان، أن "739 من المصابين يخضعون للعلاج في المستشفيات، بينما يخضع 6713 للعلاج في منازلهم، و1044 للعلاج في الفنادق، فيما بلغ عدد المتعافين 1236.

من جانبها، قالت "الهيئة العربية للطوارئ" التي تعمل داخل في البلدات العربية في إسرائيل، إن "عدد المصابين بفيروس كورونا في البلدات العربية ارتفع إلى 312 مصابًا، بزيادة 34 حالة عن أمس، الجمعة".

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وفرضت إسرائيل، يوم الثلاثاء الماضي، إغلاقا تاما، في عموم البلاد، لمنع احتفال اليهود بعيد الفصح، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، وأصدرت أمرا يلزم المواطنين بوضع الكمامات أو الأقنع الواقية لدى خروجهم من المنازل دون استثناء.