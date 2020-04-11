السفير الصيني في القاهرة يرد على مطالبات بلاده بتعويض بسبب كورونا

رد لياو ليتشيانغ، السفير الصيني في مصر، على مطالب بأن تتحمل الصين تعويضات عن الخسائر التي تسبب بها تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

وغرد لياو ليتشيانغ، عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا "إن قيام البعض بجذب الأنظار من خلال الترويج لما يسمى بمطالبة الصين بالتعويض لا تثير إلا السخرية والاستهزاء، دون أي تأثير على الصداقة التقليدية العميقة التي تجمع الصين ومصر".

وأضاف السفير الصيني: "يوجه بضعة أشخاص من مصر أيضا اتهامات باطلة مماثلة للصين على المواقع الإلكترونية. هذه الأقوال السخيفة لا أساس لها من الصحة".

وإن قيام البعض بجذب الأنظار من خلال ترويج ما يسمى بـ"مطالبة الصين بالتعويض" لا يثير إلا السخرية والاستهزاء، دون أي تأثير على الصداقة التقليدية العميقة التي تجمع الصين ومصر. — Liao Liqiang (@AmbLiaoLiqiang) April 10, 2020

​

وتابع لياو ليتشيانغ: "تستغل حاليا بعض القوى المعادية للصين موضوع فيروس كورونا المستجد لوصمها وتضليل الرأي العام من خلال اختلاق الشائعات وترويجها، الأمر الذي لا يؤدي إلا إلى تقويض التعاون الدولي وهدم الثقة العالمية بخصوص مكافحة فيروس كورونا المستجد".

ومضى قائلا: "لن تنجح أبدا أي محاولة لتشويه صورة الصين وإلحاق الضرر بمصالحها”، مؤكدا "على يقين بأن الصين ومصر تستطيعان التغلب على الفيروس في أقرب وقت ممكن، والمساهمة في الحفاظ على الصحة العامة في العالم كله".

يذكر أن المحامي المصري محمد طلعت كان قد وجه إنذارا إلى السفير الصيني في مصر والرئيس الصيني شين جين بينغ، بشأن دفع تعويض لجمهورية مصر العربية عن الأضرار الناجمة عن فيروس "كورونا" المستجد.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أنّ "طلعت يتوجه لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدوليّة ضد الصين"، مؤكدا على "ضرورة صرف تعويض لمصر".