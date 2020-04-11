تسجيل أدنى حصيلة للوفيات في إسبانيا منذ 19 يوما

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم السبت، تسجيل 510 حالات وفاة جديدة بوباء "كوفيد 19"، في أقل حصيلة يومية منذ 24 مارس/آذار الماضي.

القاهرة - سبوتنيك . وأكدت الوزارة الإسبانية أن العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى ما يزيد عن 16 ألف وفاة، والإصابات تتخطى 161 ألفا.

ورصدت في بيان، اليوم السبت، "161852 إجمالي حالات الإصابة بالفيروس"، ما يشير إلى تسجيل 4830 إصابة جديدة.

وأضافت "الوفيات وصلت إلى 16353 حالة منذ تفشي الفيروس"، ما يعني أن حالات الوفاة الجديدة المسجلة منذ الأمس بلغت 510 حالة، وهي أقل حصيلة للوفيات منذ 19 يوما كاملة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 65000 حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.