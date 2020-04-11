موسكو: متضامنين مع الأمريكيين بسبب صعوبة وضعهم المتعلق بكورونا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسة، ديميتري بيسكوف، عن تضامن بلاده الكبير جدا مع الأمريكيين بسبب الوضع الصعب المرتبط بتفشي "كورونا".

وقال بيسكوف على الهواء من برنامج "Big Game" على القناة الأولى: روسيا تأسف لحالة الأمريكيين بسبب صعوبة الوضع بعد تفشي فيروس كورونا المستجد".

وأضاف "متضامنين جدا مع الأمريكيين".

يذكر أن حصيلة الإصابات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تجاوزت نصف مليون شخص.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من يوم أمس الجمعة: "التقديرات المبكرة كانت تشير إلى أن أمريكا قد يكون لديها ما بين 100 إلى 220 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا وقد تصل إلى 2.2 مليون إصابة إذا لم تكن الولايات المتحدة قد اتخذت أي إجراء للسيطرة على الوباء".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

وتجاوزت عالميا عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليون و700 ألف إصابة، ونحو 103 ألف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 377 ألفا.