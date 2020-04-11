رئيس دولة يركض "حافي القدمين" ويتدرب بقوة لتشجيع شعبه على البقاء في المنزل

اختار الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني (75 عاما) أسلوبا مختلفا قليلا، أثناء فترة الحجر، الذي تعيشه دول العالم بسبب تفشي فيروس "كورونا".

ونشر موسيفيني، مقطع فيديو، على حسابه الرسمي، وهو يمارس رياضتي الركض والضغط في مكتبه، مرتديا بذلة رياضية رمادية، وكان يسمع صوت مساعديه في الفيديو وهم يحصون عدات الضغط التي يمارسها الرئيس.

وقال في تغريدة مرفقة بالفيديو: "بالأمس، حاولت ثني الناس عن الركض في مجموعات، الأمر الذي يعرضهم للخطر وسط انتشار كوفيد 19"، مضيفا: "لست مضطرا للذهاب إلى الخارج لممارسة الرياضة. وإليك عرضي لكيفية ممارسة الرياضة في الداخل والبقاء في أمان".

Yesterday, I discouraged people who have been jogging in groups, exposing themselves to risk amidst the COVID-19 pandemic. You do not have to go outdoors to exercise. Here is my demonstration of how you can exercise indoors and stay safe. pic.twitter.com/Ulbj6vGOYQ — Yoweri K Museveni (@KagutaMuseveni) April 9, 2020

وسجلت أوغندا حتى الآن 53 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بحسب أرقام جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية.

ورغم أن البلد الأريقي الواقع شرقي القارة لم يسجل أي وفاة، فإن الحكومة هناك اتخذت إجراءات صارمة لمواجهة كورونا.

وشملت الإجراءات حظر التجول الذي بدأ في 31 مارس/ آذار الماضي، وقبل ذلك تم غلق المدارس وحظر التجمعات العامة والصلوات الجماعية، كما وضعت الحكومة المزيد من القيود على النقل والحركة، باستثناء الخدمات الأساسية.