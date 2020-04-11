وباء داخل الوباء... دولة أفريقية على شفير الكارثة

يتعين على جمهورية الكونغو الديمقراطية مكافحة تفشي فيروس الإيبولا الذي أودى بحياة الآلاف من الأشخاص لأكثر من 18 شهرًا، وتواجه الآن آفة جديدة: وباء فيروس كورونا.

وحسب تقرير لوكالة "أسوشيتد برس" ترك الإيبولا سكان شرق البلاد متعبين وخائفين، وبينما كانوا يستعدون لإعلان نهاية تفشي المرض، ظهرت حالة جديدة. والآن، سيكون عليهم معالجة كلا التهديدين في وقت واحد.

وطغى الفيروس الجديد على بعض أفضل الأنظمة الصحية في أوروبا ودمر مجتمعات في نيويورك. وفي الكونغو، يمكن أن ينتشر بشكل لا يمكن السيطرة عليه في بلد عانى عقودًا من الصراع، حيث ترك الفساد السكان في حالة فقر على الرغم من الثروة المعدنية، وحيث ترسخ عدم الثقة في السلطات لدرجة أن بعض العاملين الصحيين قتلوا خلال تفشي الإيبولا. كما أنه من غير الواضح ما هو نطاق المساعدة الدولية في وقت يحارب فيه الجميع الوباء نفسه.

وقالت "مارتين ميلوند"، وهي ناشطة مجتمعية كونغولية تعمل مع منظمة الرؤية العالمية غير الحكومية في بني، مركز تفشي الإيبولا: "كل شيء يبدو وكأنه عاصفة كبيرة". "هذه في الواقع أزمة داخل أزمة داخل أزمة. المجتمع يعاني من انعدام الأمن، ويعاني من الإيبولا، ويمكن أن يواجه الآن COVID-19''، في إشارة إلى المرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

DR Congo agrees to allow coronavirus

vaccines from USA, China and Canada to be tested in it, Jean-Jacques Muyembe, a Congolese official states.



Africa as a whole has 7,000 cases. USA has 277,000 cases, Italy has 119,000 cases, Spain, 119,000 cases pic.twitter.com/vemaTb2L4U — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) April 4, 2020

وفي أوائل مارس/ آذار، خرج المريض -الذي توقع الكثير أن يكون الأخير- من مرض إيبولا، وكان من المقرر أن ينتهي تفشي المرض رسميًا يوم الأحد. لكن منظمة الصحة العالمية أبلغت عن حالة جديدة من الحمى النزفية في مدينة بني يوم الجمعة.

وقتل الإيبولا أكثر من 2260 شخصًا منذ أغسطس/ آب 2018، في ثاني أسوأ تفشي في التاريخ بعد التفشي الذي هز غرب أفريقيا بين عامي 2014 و2016.

ومع ذلك، هناك أمل إذ تعد العديد من الأدوات المستخدمة لمكافحة الإيبولا -غسل اليدين والحفاظ على المسافة الاجتماعية- أساسية أيضًا ضد فيروس كورونا.

وقالت ميلوند في بني، والتي لديها حالتان مؤكدة من فيروس كورونا "تأمل المجتمعات المحلية في التغلب على هذا الوباء بالطريقة التي عملوا بها للتغلب على الإيبولا''. لديهم ممارسات احترازية ويقظة ونظافة يقومون بها لإنقاذ أسرهم''.

وبدأ العاملون في مجتمع بني، الذين يتجولون مع مكبرات الصوت للحديث عن الإيبولا، في تضمين تحذيرات بشأن فيروس كورونا.

ويتم بث الرسائل التي تشرح COVID-19 وماذا تفعل إذا مرضت على محطات الراديو، عبر الرسائل النصية ومن القادة الدينيين. وتم تجهيز المدارس والكنائس والمساجد بالفعل بمعدات غسل اليدين.

Cornell, 12, lives in Goma, DR Congo.



While he eagerly waits to go back to school, this is what he's doing to keep busy, healthy and connected. pic.twitter.com/jxVxqlQR3L — UNICEF (@UNICEF) April 4, 2020

وقال عمدة المدينة نيوني بوانكاوا إن العديد من الإجراءات ستكون مألوفة، لكن التوصيات مثل البقاء في المنزل أكثر صرامة من اللازم ضد فيروس إيبولا، والسلطات مستعدة لاتخاذ "إجراءات صارمة'' إذا قاوم الناس.

وعلى النقيض من الإيبولا، الذي يقتل ما يقرب من نصف المصابين به، فإن الفيروس الجديد يسبب أعراضًا خفيفة أو معتدلة في حوالي 80٪ من المصابين. ومن أجل انتشار الإيبولا، يجب أن يكون هناك تبادل لسوائل الجسم، وغالبا ما يصاب به الناس من خلال رعاية أحبائهم أو في الجنازات التقليدية التي تنطوي على اتصال وثيق بالجثة. لكن الفيروس الجديد أكثر عدوى وينتشر في الغالب من قبل الأشخاص الذين يسعلون أو يعطسون، بما في ذلك أولئك الذين يعانون من أعراض شبيهة بأعراض الإنفلونزا.

As the #Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo comes to an end, meet health care worker Nurse Espérance and hear about her lifesaving work on the frontlines of the Ebola response. https://t.co/na0Tq6HWae pic.twitter.com/K1eHZ6SF1S — United Nations (@UN) April 8, 2020

ويفترض هذا أن مهمة السيطرة على انتشار الفيروس التاجي في البلاد ستكون ضخمة: الحكومة لديها سيطرة محدودة فقط على بعض أجزاء من أراضيها الشاسعة. هناك بعض المراكز ذات الكثافة السكانية العالية مع سوء الصرف الصحي والبنية التحتية، والشرق الغني بالمعادن في شرق البلاد غارق في عنف الجماعات المسلحة المختلفة.