الحاجة أم الاختراع.. كيف عانقت أمريكية ابنتها الممرضة تجنبا للإصابة بفيروس كورونا

لم تستطع شيريل نورتون البالغة من العمر 64 عاما من ولاية أوهايو الأمريكية تحمل الابتعاد عن ابنتها الممرضة كيلسي كير، التي تعمل في مستشفى لمعالجة مرضى كوفيد 19، لمدة شهر كامل.

ووفقا لموقع "غود مورنينغ أمريكا" عزلت الفتاة التي تعمل كممرضة في مستشفى لمعالجة المصابين بفيروس كورونا نفسها عن أقاربهما لمدة شهر كامل.

— Good Morning America (@GMA) April 9, 2020

وبحسب الموقع، اضطرت كيلسي البالغة من العمر 28 عاما، قبل أيام، الذهاب إلى منزل والديها لأخذ بعض الأشياء، وكانت قد قررت عدم التواصل مع أحد من أفراد عائلتها، فما كان من والدتها إلا أن أمسكت بملاءة وألقتها على كيلسي لتقترب منها وتعانقها بحرارة.

وأكدت شيريل أنها تدرك المخاطر التي عرضت بها نفسها، لكنها لم تستطع كبح جماح مشاعرها، مشيرة إلى أنها قامت بتطهير شامل بعد المعانقة.

ومن جانبها عبرت كيلسي عن سعادتها لمعانقة والدتها، لافتة إلى الضغوطات الكبيرة التي يتعرض لها الأطباء والممرضون جراء تزايد أعداد المرضى المصابين بوباء كورونا.