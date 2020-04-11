كوريا الجنوبية بين مطرقة كورونا وسندان حمى الخنازير

أعلنت كوريا الجنوبية اكتشاف 12 حالة إصابة بحمى الخنازير الأفريقية في دببة برية، اليوم السبت.

وبحسب راديو "كي بي إس" الكوري، اكتشف الفيروس في جيف 12 من الدببة البرية، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة بالمرض الحيواني إلى 518 في البلاد.

وفيما يخص فيروس كورونا، أصيب 74 شخصا في كوريا الجنوبية بالفيروس مجددا بعد تعافيهم من الوباء.

© Sputnik . Mohamed Hassan إنفوجرافيك الأوبئة الأشد فتكا بالبشرية على مر التاريخ

ولم تظهر على المرضى أي أعراض خطيرة حتى الآن، إلا أن المسؤولين الصحيين في كوريا حذروا من إمكانية إعادة الإصابة بالفيروس بعد الشفاء التام.

وأفادت مصادر طبية، أنه من المرجح أن يتم تنشيط العدوى مرة أخرى بعد أن تتلاشى، داخل المرضى الذين لم تطور أجسادهم مناعة كاملة.