طالبان: قائد الناتو في أفغانستان التقى زعماء طالبان في قطر

قال متحدث باسم حركة "طالبان"، اليوم السبت، إن قائد الناتو في أفغانستان الجنرال أوستن ميللر التقى بقيادة طالبان في العاصمة القطرية الدوحة لمناقشة تنفيذ اتفاق السلام الذي وقع عليه الطرفان.

وأكد سهيل شاهين، المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان، على تويتر، أن الطرفين اجتمعا في الدوحة، يوم الجمعة، لمناقشة تنفيذ اتفاق السلام المبرم بين الولايات المتحدة وطالبان في 29 فبراير/ شباط.

وأضاف شاهين أن طالبان دعت إلى وضع حد للهجمات العسكرية لحلف شمال الأطلسي وأفغانستان.

كما أكد مسؤولون أمريكيون الاجتماع، الذي قال المتحدث باسم الجيش الكولونيل سوني ليغيت، إنه كان مقررا كجزء من إطار عمل وضعه اتفاق السلام، حسبما أفادت محطة "طلوع نيوز" الإخبارية الأفغانية.

ونقلت القناة عن ليغيت قوله "كان الاجتماع يدور حول الحاجة إلى الحد من العنف".