جونسون يحرز تقدما جيدا جدا في التعافي من كوفيد-19

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم السبت، إن جونسون يحقق "تقدما جيدا جدا" في التعافي من مرض كوفيد-19، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وخرج جونسون من وحدة العناية المركزة، يوم الخميس، بعدما قضى فيها ثلاث ليال وقالت رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت، أمس الجمعة، إنه تمكن من المشي إلا أن تعافيه لا يزال في مرحلة مبكرة.

وقالت متحدثة باسم داونينغ ستريت "رئيس الوزراء يواصل تحقيق تقدم جيد جدا".

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد نقل إلى قسم العناية المشددة في المستشفى بعد أن ساءت أعراض إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث أكدت مصادر مقربة أن حالته الصحية لم تتحسن.

وكانت الحكومة قد أعلنت نقله إلى المستشفى، الأحد الماضي، بعد 10 أيام من إصابته بفيروس كورونا، بناء على توصية الطبيب المعالج كإجراء وقائي.