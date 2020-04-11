تسجيل
12:59 GMT11 أبريل/ نيسان 2020
مباشر
    بحث

    صحيفة بريطانية: لا مناعة من الوباء... كورونا قد يعاود إصابة البشر بعد الشفاء

    © AP Photo / Michael Kappeler
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic3.img.sputniknews.com/img/104513/94/1045139473_0:0:3072:1729_1200x675_80_0_0_4d7057201c87c57a0ea4d576fce08920.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202004111045139556-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%A1/

    كشفت صحف بريطانية عن أسباب إصابة المتعافين من وباء كورونا مرة ثانية، كما نقلت تحذير منظمة الصحة العالمية من الرفع الكامل للقيود المفروضة لمواجهة الوباء.

    © AP Photo / JEAN-MARC BOUJU
    خبيرة عالمية: عدم احترام الحيوانات تسبب في وباء كورونا "المتوقع منذ فترة طويلة"
    وحسب "بي بي سي" نشرت "ديلي تلغراف" تقريرا لمراسلتها روزينا سابور بعنوان "وباء كورونا يصيب المتعافين منه مرة أخرى ليبدد الآمال بوجود مناعة".

    وقالت سابور إن التقارير الطبية الواردة من كوريا الجنوبية توضح إصابة أعداد من المرضى الذين شفوا من وباء كورونا في السابق مشيرة إلى أنها شخصت 91 حالة لمواطنين أصيبوا بالفيروس للمرة الثانية بعدما تعافوا منه في السابق، وهو ما يلقي الكثير من علامات الاستفهام حول فهم العلماء لطبيعة الفيروس الجديد وطريقة تفاعله مع الخلايا البشرية.

    وأشارت إلى أن هذا الأمر "يلقي بظلال ثقيلة على المجتمع الدولي حيث تظن أكثر الدول أن شعوبها ستتمكن من تكوين مناعة ذاتية للفيروس بعد فترة قليلة من انتشاره بما يمنع عودة تفشيه مجددا، وهو الأمر الذي يتضح الآن أنه غير حقيقي".

    وقالت سابور إن التقارير الكورية الجديدة "تثير المخاوف من أن الفيروس يكون ناشطا داخل أجساد المرضى بعد إعلان شفائهم مشيرة إلى أن وزارة الصحة الكورية أرسلت فريقا طبيا متخصصا من مركز مكافحة الأوبئة إلى مدينة دايغو الأكثر تأثرا بالوباء في البلاد للتحقيق في أسباب إصابة عشرات الأشخاص بالفيروس بعد شفائهم".

    وتضيف سابور أن التقارير الكورية "تكشف أن أغلب الحالات التي تتعرض للإصابة الثانية لا يعانون أي أعراض بينما تظهر بعض الأعراض على حالات أخرى ما يجعل من الصعب تحديد نمط معين للمصابين في ظل انتظار نتائج نهائية للتحقيق الصحي في مدينة دايغو الأسبوع المقبل".

    ونقل التقرير عن جيونغ أون كيونغ مدير مركز مكافحة الأوبئة في كوريا الجنوبية ترجيحه فرضية أن الفيروس "يعاود نشاطه مرة أخرى في بعض المصابين بعدما انتهت أعراض الإصابة وظن الأطباء أنهم تعافوا" بينما لا يرجح فرضية تعرض هؤلاء للإصابة مرة ثانية.

    ويشير التقرير إلى فرضيات أخرى لبعض الخبراء لتفسير الظاهرة حيث يرى بعضهم أن "هناك إمكانية فساد أدوات التحليل مما يؤدي لأخطاء في النتائج بينما يرى آخرون أن بقايا الفيروس قد تبقى في أجساد المرضى المتعافين دون أن تشكل خطرا عليهم لكن الخطر يبقى في أنهم يستطيعون نقل العدوى لآخرين".

    ويوضح التقرير أن كوريا الجنوبية كان يُنظر إليها على أنها قصة نجاح في مواجهة الوباء حيث تعافى 7 آلاف مصاب بالفيروس في فترة وجيزة بعدما كانت في فترة ما أكبر بؤرة للوباء خارج الصين.

    ويضيف أن المخاوف في كوريا الجنوبية تتزايد من موجة جديدة للوباء بسبب الإصابات الثانية ناقلا عن المتحدث باسم وزارة الصحة قوله "عادة ما يعتبر الشخص قد شُفي من الإصابة بالوباء إذا أظهرت التحاليل خلوه من الفيروس مرتين خلال 24 ساعة لكن ما يحدث حاليا يكشف وجود الفيروس في أجساد المتعافين مرة أخرى خلال فترة أطول قليلا ما يعني إمكانية وجوده لمدة أطول مما نتصور".

    أما الغارديان فنشرت تقريرا لكل من بيتر بومونت في لندن وسام جونز في مدريد بعنوان "منظمة الصحة العالمية تحذر من عودة قاتلة للفيروس لو رفعت القيود مبكرا".

    وقال التقرير إن التحذير جاء في الوقت الذي تخطت فيه أعداد المصابين على مستوى العالم مليون و600 ألف حالة بينما ارتفع عدد الوفيات إلى أكثر من 100 ألف شخص وهو ما دفع الخبراء إلى التحذير من التعجل برفع القيود في بعض الدول.

    ويشير التقرير إلى تحذير أحد أكبر الخبراء الصحيين الأمريكيين أنتوني فوتشي من التعجل برفع إجراءات إغلاق البلاد وهو ما أشعل خلافا كبيرا بينه وبين الرئيس دونالد ترامب المتعجل لرفع كل القيود وعودة دوران عجلة الاقتصاد.

    ويوضح التقرير أن وسائل إعلام أمريكية تشير إلى رغبة ترامب في رفع كل القيود الشهر المقبل رغم التحذيرات المتكررة من الخبراء بأن وباء كورونا لم يقترب حتى من نهايته. وهو ما عبرت عنه رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي قائلة لترامب " لايمكنك فعل هذا، فسوف تصبح الأوضاع أسوأ بكثير".

    ويضيف التقرير أن وزير الخارجية الألماني هيكو ماس انتقد ترامب ووجه له اللوم بسبب إدارته للأزمة معتبرا أن استجابة الإدارة الأمريكية كانت بطيئة. حيث قارن في حوار مع صحيفة دير شبيغل بين "أسلوب الدولة السلطوية في مواجهة الوباء كما حدث في الصين، وأسلوب الإدارة الأمريكية الذي يعتمد على التقليل من المخاطر على المدى الطويل".

    ويوضح التقرير أن ماس أكد في حواره أن الطريقتين السابقتين لا تصلحان نموذجا تحتذي به أوروبا حيث أنهما يقعان على طرفي النقيض سواء بالتشدد السلطوي أو التساهل المفرط.

    ويضيف التقرير أن مسؤولا ألمانيا اتهم الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بممارسة القرصنة ومحاولة الاستيلاء على شحنات طبية عاجلة بينما أعرب ماس عن أمله في أن تعيد واشنطن التفكير في أسلوب تصرفها مع باقي الدول في وقت الأزمات.

    انظر أيضا:

    دفنت بجوارها... وفاة فتاة خلال جنازة والدتها المصابة بفيروس كورونا
    دراسة: مريض كورونا قد يعاني من تلف في بعض أعضاء الجسم حتى بعد الشفاء
    حرمت من حضانة ابنتها لعملها طبيبة في الخطوط الأمامية لمكافحة كورونا
    ارتفاع عدد مصابي كورونا الفلسطينيين إلى 268
    قطر تسجل 216 إصابة جديدة بـ"كورونا" والإجمالي يرتفع إلى 2728
    الكلمات الدلالية:
    إصابات, وباء, فيروس كورونا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عريس خلال جلسة تصوير، وهو يرتدي كمامة طبية، في يوم زفافه وسط مخاوف من احتمال انتشار مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في صنعاء، اليمن 1 أبريل 2020
    مئة يوم من العزلة...المدن العربية خلال جائحة "كورونا"
    الولايات المتحدة تستغل كورونا ضد سوريا
    أمريكا تستغل "كورونا" ضد سوريا
    الكمامات الطبية: تعليمات الاستخدام
    الكمامات الطبية... تعليمات الاستخدام
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك