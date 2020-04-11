إيطاليا تستخدم "الدرونز" لقياس حرارة المواطنين

تستخدم السلطات الإيطالية، الطائرات المسيرة (الدرونز) في أعمال مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد، الذي تفشى في كل أنحاء البلاد.

وقالت وكالة (أ ف ب) إن الطائرات المسيرة توجه تعليمات مسجلة وتأمر المارة قائلة "انتباه! أنت في مكان محظور. اخرج على الفور"، وتحذر الطائرة من أن "مخالفة التدابير تؤدي إلى عقوبات إدارية وجنائية"، وذلك حال عثورها على شخص يخالف التدابير الاحترازية المتبعة.

ويقوم مجس حراري بقياس حرارة المخالف، وترسل المعلومات إلى مشغل الطائرة الذي يدقق النظر في خريطة على شاشة محمولة، تعرض نقاطا برتقالية وقرمزية اللون.

وتتبع السلطات خطة استخدام الطائرات المسيرة في منطقة بيرغامو بمقاطعة لومباريا في شمال إيطاليا وهي من الأكثر تضررا بتفشي فيروس كورونا المستجد.

ويقول قائد الشرطة في تيرفوليو ماتيو كوبيا لوكالة فرانس برس "بعد قيام الطائرة المسيرة بقياس حرارة الشخص، يجب رغم ذلك قياس حرارته بميزان عادي"، ويتابع "لكن الطائرات المسيرة مفيدة في مراقبة الوضع على الأرض".

يذكر أن إيطاليا جاءت من أوائل الدول الغربية التي فرضت إجراءات عزل في مواجهة الفيروس الذي أودى بأكثر من 18 ألف شخص، بحسب أرقام رسمية، في الدولة المطلة على البحر المتوسط، وقرابة 100 ألف شخص في العالم.