ثلاث رؤساء لا يكترثون لكورونا

يعتبر الخيط المشترك لكل رؤساء دول العالم هو محاولة التصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد، باستثناء ثلاث رؤساء يقضون وقتهم بشكل طبيعي.

نبدأ برئيس البرازيل جاير بولسونارو وهو في جولة خارجية هذا الأسبوع، حسب نشرة "سي إن إن" العربية.

رؤساء 3 دول يتجاهلون فيروس كورونا.. وأحدهم يقول إنه يفضل الموت واقفاً! من هم، وما الذي فعلوه؟ التفاصيل في هذا التقرير https://t.co/2F6kTs4hmB — CNN بالعربية (@cnnarabic) April 11, 2020

حيث قام الرئيس يوم الخميس بزيارة مخبز والتقط الصور وجذب الحشود.

وهذه الأمور كان يفعلها نفسها في الأماكن العامة منذ أسابيع حسب سي إن إن.

يذكر أن البرازيل سجلت أكثر من 20 ألف إصابة وألف حالة وفاة حتى اليوم، لكن الرئيس كان أكثر قلقا على الاقتصاد أكثر، حيث يقول "لا يمكن إغلاق مصانع السيارات بسبب حوادث السيارات".

أما الرئيس دانييل أورتيغا حضر في نيكاراغوا اجتماعا افتراضيا الشهر الماضي، وشاهد علنا العرض العسكري في 21 فبراير/ شباط.

وجاء الرد من زوجته نائب الرئيس روزاريو موريللو التي تقول دائما إن مصير بلدها في يد الله، وتضيف "ليس لدينا تفشي وسط المجتمع مع الشكر اللا منتهي لله، لذا فإن الحكومة تدع الحياة تستمر بشكل طبيعي".

ومن نياكاراغوا إى بيلاروسيا.. حيث شارك الجميع الرئيس ألكسندر لوكاشينكو في لعب مباراة للهوكي.

و قال لوكاشينكو إنه "لم تكون هناك فيروسات داخل الحلبة بسبب شدة البرودة هناك".

وأضاف "من الأفضل أن تموت واقفا على أن تعيش على ركبتيك".

وبالتالي يعتبر الرئيس قد شجع الناس على مواصلة لعب الهوكي.