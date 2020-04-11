اكتشاف 20 إصابة بفيروس كورونا وسط موظفي القصر الرئاسي في أفغانستان

أفادت وسائل إعلام بأن اختبار عشرين موظفًا في القصر الرئاسي الأفغاني في كابول جاء إيجابيا بوجود فيروس كورونا المستجد، وقالت إنه تم أخذ عينات 571.

موسكو - سبوتنيك. وأصيب 20 موظفا في القصر الرئاسي في كابول بالفيروس التاجي، وفقا لما أفادت به قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، نقلا عن الوثائق التي اطلعت عليها.

ووفقا لوسائل الإعلام، تم فحص 517 عينة في المجموع.

ونقل عن أسد الله عصمت، رئيس مستشفى الأمراض المعدية في كابول قوله "سنحصل على أفضل النتائج إذا كان لدينا عدد كافٍ من المعدات. باختبار المزيد من الأشخاص، يمكننا العثور على مرضى مصابين بالفيروس أثناء فترة حضانته".

ولم تحدد وسائل الإعلام ما إذا كان الرئيس الأفغاني أشرف غني قد خضع لاختبار COVID-19.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات في أفغانستان الآن 555، مع 18 حالة وفاة، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.