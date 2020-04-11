مسؤولة بالمحكمة الإيطالية العليا تشكر الأطباء الروس

موسكو - سبوتنيك . وشكرت لينا روبينو، نائبة الأمين العام للمحكمة العليا الإيطالية، الأطباء من روسيا ودول أخرى على مساعدتهم في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستمرة، وذلك في رسالة فيديو ظهرت في النسخة الافتراضية لمنتدى سانت بطرسبرغ القانوني الدولي.

وقالت المسؤولة الإيطالية "نحن، الإيطاليون، نشهد بالفعل تضامنًا دوليًا. وكما تعلمون، تتمتع إيطاليا حاليًا بمساعدة الأطباء الروس وأطباء من العديد من البلدان الأخرى الذين قدموا إلى إيطاليا لتقديم مساعدتنا الطوعية لهزيمة الوباء، ولهذا أشكر الجميع".

ولعبت القوات المسلحة الروسية دورًا نشطًا في مساعدة إيطاليا، مركز تفشي فيروس كورونا في أوروبا. إذ أرسلت موسكو شحنات من الإمدادات الطبية، وأنشأ الأطباء الإيطاليون والروس مستشفىً ميدانيًا بسعة 142 سريرًا في مدينة بيرغامو حيث يتلقى المرضى العلاج على مدار الساعة.

Today at the St Petersburg International Legal Forum my colleagues and I discussed the effectiveness of legal institutes during the pandemic and countries' cooperation to ensure global security https://t.co/XClcKPJp7T — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) April 10, 2020

وقام الأفراد العسكريون الروس والإيطاليون بتطهير منازل المتقاعدين في أكثر من 46 مستوطنة في لومباردي، والتي تضم أكثر من 3.2 مليون قدم مربع من المساحات السكنية الداخلية.

وحتى يوم الجمعة، تم الإبلاغ عن 147.577 حالة من COVID-19 في إيطاليا، مما أدى إلى وفاة 18،849 شخصًا.

وتم تحويل المنتدى القانوني الدولي في سانت بطرسبرغ السنوي إلى اجتماع عبر الإنترنت نظرًا للتحديات الوبائية الحالية التي يفرضها COVID-19. ويجمع المنتدى المهنيين القانونيين والصحيين لمناقشة التأثير القانوني لوباء مرض التاجية.

Please welcome to the 10th annual St. Petersburg International Legal Forum 🇷🇺

“Today we have to plan our tomorrow. And law is the key to make it successful”, - Viacheslav Fetisov, @UN Goodwill Ambassador pic.twitter.com/PCzqWBYA35 — Sergey Rybakov (@SrgRybakov) April 10, 2020

وتحدث في الجلسة العامة للجنة، نائب رئيس مجلس الأمن في الاتحاد الروسي، ديمتري ميدفيديف، والأمين العام لمجلس أوروبا، ماريا بيجينوفيتش بوريك، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس. في المنتدى الذي عقد يوم الجمعة.