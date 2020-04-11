عمدة نيويورك يعلن استمرار إغلاق المدارس حتى نهاية العام

أعلن عمدة نيويورك، بيل دي بلاسيو، استمرار إغلاق المدارس في الولاية حتى نهاية العام، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال دي بلاسيو، في كلمة اليوم السبت، "الإبقاء على إغلاق المدارس في ولاية نيويورك حتى نهاية العام الدراسي بسبب تفشي الفيروس".

وأضاف "الخطر جلل إذا ما تم إعادة فتح المدارس.. ونأمل أن تتحسن الأمور إلى شهر سبتمبر موعد افتتاح المدارس"، وذلك بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد إصابات فيروس كورونا، إذ سجلت أكثر من 500 ألف حالة إصابة، كما سجلت أكثر من 18 ألف و700 حالة وفاة.