السويد والدنمارك تسجلان 30 وفاة جديدة بسبب "كورونا"

سجلت السويد والدنمارك 30 وفاة بوباء "كوفيد. 19" منذ الأمس، فيما تجاوز إجمالي الإصابات 16 ألفا.

القاهرة-سبوتنيك. وسجلت السويد 17 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة ليبقى الإجمالي أكثر من 800 حالة.

وأفاد تلفزيون (إس في تي) السويدي، اليوم السبت، نقلا عن وكالة الصحة العامة، بأنه "تم تسجيل 17 وفاة جديدة ليصبح الإجمالي 887 وفاة"، وأوضح أن "إجمالي الإصابات بلغ 10151 حالة، فيما يخضع 789 للرعاية المركزة".

فيما سجلت الدنمارك 13 وفاة جديدة بسبب الوباء، فيما اقترب إجمالي الإصابات من 6000.

وذكرت هيئة البث الرسمية (دي آر)، نقلا عن معهد المصل الوطني أن "260 شخصا توفوا في الدنمارك جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة 13 حالة عن الأمس".

وتابعت أنه منذ الأمس" ثبتت إيجابية إصابة 177 شخصا، وأصبح الإجمالي 5996"، فيما بلغ إجمالي المتعافين 1955.

وقد تجاوز عدد المصابين بوباء "كوفيد. 19"، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية في 11 آذار/مارس الماضي (جائحة)، في نحو 185 بلدا، 1.7 مليون شخص، توفي من بينهم أكثر من 104 آلاف، بينما تخطى عدد المتعافين 389 ألف.