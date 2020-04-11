وفاة مفتي جمهورية إنغوشيا بسبب إصابته بـ"كورونا"

توفى مفتي جمهورية إنغوشيا عبد الرحمن مارتازانوف، اليوم السبت، بعد نقله للمستشفى، وقد أظهرت نتيجة الفحص الطبي أنه كان مصابا بفيروس كورونا.

وأكد مصدر في وزارة الصحة لوكالة "سبوتنيك": "للأسف الشديد، المفتي توفى نهار اليوم، وكان قد تم نقله للمستشفى يوم أمس".

وأضاف المصدر أن "الفحص الأول الذي أجري له أظهر إصابته بفيروس كورونا".

وكانت السلطات في إنغوشيا قد أعلنت في وقت سابق عن تسجيل 29 حالة إصابة بفيروس "كورونا" أحدهم في حالة صعبة، وتم وضع 4 أشخاص في العناية المركزية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

وتجاوز عالميا عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليون و700 ألف إصابة، ونحو 104 ألف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 390 ألفا.