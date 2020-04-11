917 وفاة جديدة بوباء كورونا في بريطانيا خلال أقل من 24 ساعة

أعلنت المملكة المتحدة، اليوم السبت، وفاة 917 شخصا إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال أقل من 24 ساعة، ليقترب إجمالي الوفيات من 9900 حالة.

القاهرة- سبوتنيك . وجاء في بيان وزارة الصحة أنه "منذ الخامسة مساء أمس تم تسجيل 917 حالة وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 9875".

وأضاف البيان أنه "تم تسجيل 5234 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 78991".

يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نُقل إلى المستشفى بعد عشرة أيام من إصابته بفيروس كورونا، بناء على توصية الطبيب المعالج كإجراء وقائي.

وتدهورت حالة جونسون الصحية، وتم نقله إلى العناية المركزة لتلقي العلاج والتدابير اللازمة، إلا أنه أُخرج من وحدة العناية الفائقة بعد تحسن حالته، بيد أنه ما زال يتلقى الرعاية الطبية داخل المستشفى.

وقال ناطق مكتب الحكومة البريطانية، اليوم السبت، إن الحالة الصحية لرئيس الوزراء بوريس جونسون في تحسن على خلفية معاناته مؤخرًا من أعراض الإصابة بوباء "كوفيد 19".

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، عن الناطق قوله إن "رئيس الوزراء في تحسن مستمر".

جدير بالذكر أيضا أن ولي عهد بريطانيا، الأمير تشارلز أعلن، بوقت سابق، إصابته بفيروس كورونا، وفقًا لمكتب أمير ويلز، حيث ذكر أن الأمير "كان يعاني من أعراض خفيفة بفيروس كورونا، وأجريت له التحاليل اللازمة، والتي أثبتت إصابته بالمرض"، مشيرًا إلى الأمير تشارلز البالغ من العمر 72عامًا، بصحة جيدة وكان يعمل من المنزل خلال الأيام القليلة الماضية.

كما أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أيضا إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه يعاني من أعراض خفيفة ولجأ إلى الحجر المنزلي.

وفرضت السلطات البريطانية إغلاقا عاما على البلاد من أجل السيطرة على سرعة انتشار الفيروس.

وبوقت سابق، صنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.