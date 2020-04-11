زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب وسط كاليفورنيا

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم السبت، أن زلزالا بقوة 5.3 درجة ضرب وسط كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أن "مركز الزلزال يقع على بعد 446 كيلومترا شمالي لوس أنجلوس وعلى عمق 10 كيلومترات". بحسب "رويترز".

ويأتي الزلزال بينما تعاني أمريكا مثلها مثل بقية دول العالم من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) وتكافح من أجل محاصرته.

وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد التي تم رصدها حتى الآن في الولايات المتحدة ليتخطى نصف مليون خلال عطلة عيد الفصح بينما تجاوز عدد الوفيات 18600.

وحذر خبراء الصحة العامة من أن عدد وفيات المرض قد يصل إلى 200 ألف في الولايات المتحدة خلال الصيف إذا تم رفع الإجراءات غير المسبوقة لمكافحة المرض، والتي شملت إغلاق أغلب الأعمال وبقاء أغلب الأمريكيين في منازلهم، بعد 30 يوما من فرضها فقط.

وقال ترامب، الذي يسعى لإعادة انتخابه في تصويت يجرى في نوفمبر/ تشرين الثاني، إنه يريد عودة الحياة لطبيعتها في أسرع وقت ممكن وإن القيود المشددة على التنقلات بهدف احتواء انتشار المرض لها ثمنها على الاقتصاد والصحة العامة.