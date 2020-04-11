مدير هيئة الصحة الوطنية البريطانية: مكافحة كورونا المستجد ستكون عبر سباق طويل المدى

أعلن مدير هيئة الصحة الوطنية البريطانية، اليوم السبت، إن مكافحة فيروس كورونا المستجد ستكون عبر سباق طويل المدى.

وأضاف ستيفن بويس بحسب وكالة "رويترز" أن اللقاحات ليست استراتيجية الخروج الوحيدة من حالة العزل العام، حيث أن رفع اجراءاته قد تشمل الأدوية كذلك.

وتابع "لا يوجد حلا سحريا لا يتطلب قرارات صعبة، لن يكون سباقا قصيرا يستغرق بضعة أسابيع وإنما سيكون أطول، سيكون سباقا طويل الأمد".

في السياق قال ناطق مكتب الحكومة البريطانية، إن الحالة الصحية لرئيس الوزراء بوريس جونسون في تحسن على خلفية معاناته مؤخرًا من أعراض الإصابة بوباء "كوفيد 19".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

وتجاوزت عالميا عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليون و700 ألف إصابة، ونحو 103 ألف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 377 ألفا.