وزير الصحة التركي: ارتفاع إصابات كورونا يتوافق مع زيادة عدد الفحوصات

صرح وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم السبت، أن ارتفاع إصابات كورونا في تركيا يتوافق مع زيادة عدد الفحوصات.

وأعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم السبت، عن تسجيل 95 حالة وفاة جديدة في البلاد، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 1101 حالة.

#عاجل | #تركيا.. 95 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 1101 (وزارة الصحة) — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 11, 2020

​وأعلنت الوزارة عن تسجيل 5138 إصابة جديدة فيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 52167 إصابة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

#عاجل | #تركيا.. 5138 إصابة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 52 ألفا و167 (وزارة الصحة) — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 11, 2020

​وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

وتجاوز عالميا عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليون و725 ألف إصابة، ونحو 106 ألف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 391 ألفا.