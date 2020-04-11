غواصات تركية تتدرب على قصف الصواريخ المائية في البحر الأبيض المتوسط

أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان السبت، إن غواصتين أطلقتا طوربيدات على أهداف مفترضة في البحر المتوسط لأغراض تدريبية، الجمعة.

وأكدت الوزارة بحسب وكالة "الأناضول" أنه "تم قصف الأهداف بنجاح في إطار التدريب".

ونوهت إلى استمرار التدريبات التحضيرية من قبل قيادة القوات البحرية، لعمليات سواء فوق أو تحت الماء، وفي البر أو الجو.

يذكر أن الطوربيد هو صاروخ يعمل تحت الماء ذاتي الدفع، ويتم إطلاقه إما من غواصة أو سفينة أو طائرة، ومصمم للانفجار عند ملامسة الأهداف أو حتى بمجرد الاقتراب منها.