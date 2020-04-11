ترامب: نواجه وضعا غير مسبوق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن بلاده تواجه وضعا غير مسبوق، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وكتب ترامب على "تويتر"، اليوم السبت: "كان اقتصادنا ينمو بسرعة، وكنا نشهد زيادة في عدد الوظائف وقيمة الأجور"، مضيفا: "بصورة مفاجأة ضربنا الوباء، وتوقف الإقتصاد".

وتابع: "إنه تحد كبير، لكننا سنكون على قدر المسؤولية، وسوف نكون أكبر وأفضل مما كنا عليه من قبل".

“I think the situation is unprecedented, and there is no question about that. It’s whiplash! The economy was moving forward at a rapid pace in terms of growth, jobs and even wage increases, and all of a sudden the pandemic hit and the.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2020

واتخذت العديد من دول العالم إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) مليون ونصف مصاب، بينهم أكثر من 88 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 330 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 82 ألف إصابة.

....economy was shuttered. This is unprecedented, it is unsettling and challenging but, we will rise to meet the occasion.” MACK MCLARTY, Clinton White House Chief of Staff. @LelandVittert @FoxNews Thank you Mack. We will be bigger, better and stronger than ever before! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2020

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما أصبح عدد المصابين فيها نحو نصف مليون مصاب ونحو 15 ألف حالة وفاة، تليها إسبانيا في المرتبة الثانية بـ 148 ألف مصاب ونحو 15 ألف حالة وفاة، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بأكثر من 139 ألف إصابة ونحو 18 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الخميس.