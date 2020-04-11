الملكة إليزابيث: كورونا لن يغلب البريطانيين... فيديو

سخّرت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، رسالتها للشعب البريطاني بمناسبة عيد القيامة، اليوم السبت، من أجل بث الأمل فيهم بشأن مواجهة فيروس "كورونا" المتفشي حاليا في العالم، قائلة إنه "لن يتغلب علينا".

وقالت في رسالتها المنشورة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، إن عيد الفصح هو وقت "هزيمة الضوء للظلام".

وتابعت: "سيكون عيد القيامة هذا العام مختلفا بالنسبة للكثيرين منا، ولكن بالإبقاء على ابتعادنا عن بعضنا البعض فإننا نحافظ على سلامة الآخرين".

وأردفت: "لكن عيد القيامة لم يتم إلغاؤه، في الواقع نحن بحاجة إلى عيد الفصح أكثر من أي وقت مضى".

وأضافت ملكة بريطانيا: "نحن نعلم أن فيروس كورونا لن يتغلب علينا. بقدر ما يمكن أن يكون الموت مظلما - خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الحزن - فإن الضوء والحياة أكبر من هذا، نرجو أن يشكّل اللهب الناجم من عيد القيامة دليلا ثابتا لنا بينما نواجه المستقبل".

The Queen speaks of light overcoming darkness, and the hope that Easter symbolises, in a special message recorded to mark the Easter weekend. pic.twitter.com/fTFCOSVBtT — The Royal Family (@RoyalFamily) April 11, 2020

​وتعتبر هذه ثاني رسالة توجهها الملكة إليزابيث‭ ‬خلال أسبوع لحشد عزيمة الشعب البريطاني في محاربة الفيروس التاجي والتصدي له.

وكانت الملكة إليزابيث ألقت الأحد الماضي خامس خطاب تلفزيوني لها منذ جلوسها على عرش بريطانيا على مدى 68 عاما، لتقول إن البريطانيين سيهزمون مرض (كوفيد-19) إذا تحلوا بالعزيمة في مواجهة الإغلاق والعزلة الذاتية.