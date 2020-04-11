بومبيو: النساء ربما تصبح ضحية للعنف في وقت كورونا

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الإجراءات الاحترازية، التي يتم اتخاذها مجتمعيا، ربما تجعل المرأة ضحية للعنف، رغم انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وكتب بومبيو، على "تويتر"،اليوم السبت: "ينتابنا القلق من إمكانية أن تؤدي إجراءات التباعد المجتمعي، التي يتم فرضها لمكافحة كورونا، إلى زيادة العنف ضد المرأة".

Concerned that #COVID19 social distancing measures may put women at a higher risk of domestic violence, we've increased our already significant funding for prevention of domestic violence. We'll continue our efforts to protect women and girls during this critical time. https://t.co/TQTIUvdumI — Secretary Pompeo (@SecPompeo) April 11, 2020

وتابع: "قمنا بزيادة تمويل مكافحة العنف ضد النساء، رغم أنه برنامج كبير"، مضيفا: "سنواصل جهودنا لدعم النساء والفتيات خلال هذا الوقت الحرج، الذي نمر به".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) مليون ونصف مصاب، بينهم أكثر من 88 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 330 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 82 ألف إصابة.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما أصبح عدد المصابين فيها نحو نصف مليون مصاب ونحو 15 ألف حالة وفاة، تليها إسبانيا في المرتبة الثانية بـ 148 ألف مصاب ونحو 15 ألف حالة وفاة، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بأكثر من 139 ألف إصابة ونحو 18 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات السبت.