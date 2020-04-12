تطورات كورونا: "قفزة" في الصين و"تراجع" في فرنسا وزيادة في دول أخرى... والبابا: لا تستسلموا للخوف

أظهرت أحدث الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا، اليوم الأحد، 12 أبريل/نيسان، تجاوز إجمالي الإصابات بالفيروس مليون و770 ألف حالة إصابة، تعافى منهم أكثر من 402 ألف شخص في جميع أنحاء العالم.

ووفقا لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، تم تأكيد مليون و773 ألف و353 حالة إصابة بالفيروس التاجي في جميع أنحاء العالم، وتعافى 402 ألف و270 شخص، بينما تأكد وفاة 108 ألف 702 آخرين بسبب المرض.

"قفزة" في بر الصين

في الصين، أعلنت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الأحد، تسجيل 99 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في 11 نيسان/ أبريل، بعموم البلاد، من بينها 97 حالة لمسافرين قادمين الخارج بزيادة عن إجمالي 46 حالة جديدة أعلنت قبل يوم.

وقالت اللجنة في بيان إنه تم إعلان 63 حالة إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض في 11 أبريل نيسان بزيادة عن 34 حالة أعلنت في اليوم السابق.

وبحسب اللجنة، مجموع ما يخضع للعلاج حاليًا من فيروس كورونا في الصين 1138 شخصًا ،من بينهم 139 في حالة خطيرة. فضلا عن ذلك أعلنت السلطات الصينية عدم وجود وفيات جديدة بفيروس كورونا.

وتبلغ الآن حالات الإصابة في بر الصين الرئيسي 82052 حالة في حين تبلغ عدد حالات الوفاة 3339 حالة.

كندا تتخطى الـ23 ألفا إصابة

كشفت وزارة الصحة الكندية، اليوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد تخطى الـ23 ألفا، بينما بلغ عدد الوفيات 653 شخصا بسبب المرض.

ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة، "بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، 23 ألف و301 حالة، أغلبها مسجل في مقاطعتي كيبيك (12 ألف و292 حالة) وأونتاريو (6 الآلاف و648 حالة)".

تراجع عدد مرضى العناية المركزة في فرنسا

ارتفع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في فرنسا إلى 14 ألف حالة لكن عدد المرضى الذين يتلقون العلاج في غرف الرعاية المركزة تراجع لليوم الثالث على التوالي مما أنعش الآمال في أن تكون إجراءات العزل العام المطبقة في مختلف أنحاء البلاد تحد من تفشي المرض.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج في وحدات العناية المركزة تراجع إلى 6883 من 7004 في اليوم السابق.

وارتفع إجمالي عدد حالات الوفاة 635 حالة أو خمسة في المئة إلى 13832 حالة مع وفاة 8943 حالة في المستشفيات و4889 حالة في دور المسنين ولكن هذا يقل عن يوم الجمعة عندما ارتفع إجمالي عدد حالات الوفاة 987 حالة مع ارتفاع حالات الوفاة في دور المسنين.

وذكرت الوزارة أن عدد حالات الإصابة المؤكدة في فرنسا ارتفع 3114 حالة إلى 93790 حالة بزيادة 3.4 في المئة وهو أبطأ من نسبة الخمسة في المئة التي سجلت خلال الأيام الأربعة السابقة.

البرازيل تتخطى الـ20 ألفا

وفي البرازيل، أعلنت وزارة الصحة أن عدد إصابات فيروس كورونا في البلاد تخطى الـ20 ألفا في حين بلغ عدد الوفيات 1124 شخصا.

وقالت الوزارة في بيان:

"خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 1089 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 20 ألف و727 حالة".

هذا وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البرازيل يوم أمس 19638 والوفيات 1057 شخصا.

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات المصابة في البلاد إلى 25 حالة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه إن "المختبر المرجعي لصحة المجتمع تسلم يوم السبت 11 أبريل، 17 عينة اشتباه إصابة بالفيروس، ليتأكد إصابة حالة واحدة بالفيروس".

البابا: لا تستسلموا للخوف

دعا البابا فرنسيس الناس على ألا "يستسلموا للخوف" وركز على "رسالة أمل" عندما رأس اليوم السبت قداسا عشية عيد القيامة بكنيسة القديس بطرس التي خلت من المصلين وسط جائحة فيروس كورونا ودعا إلى نهاية للحروب.

وقال البابا في صلاته "لا تخافوا، لا تستسلموا للخوف. هذه هي رسالة الأمل. إنها موجهة إلينا اليوم. هذه هي الكلمات التي يكررها الرب لنا في هذه الليلة".

Do not be afraid, do not yield to fear: This is the message of hope. It is addressed to us, today. These are the words that God repeats to us this very night. — Pope Francis (@Pontifex) April 11, 2020

وحضر القداس الذي كان يشهده في العادة نحو عشرة آلاف شخص نحو 24 شخصا فقط بينهم خدام مذبح قليلون وجوقة أصغر من المعتاد، بحسب "رويترز".