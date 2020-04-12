زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب منطقة الحدود التركية الإيرانية

ضرب إيران، في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد زلزالا بقوة 4.7 درجة في مدينة خوي بمحافظة أذربيجان الغربية، القريبة من الحدود التركية.

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ في أنقرة أنه تم تسجيل الزلزال في 5.23 بالتوقيت المحلي (00:53 بتوقيت غرينتش) على عمق 6.75 كيلومتر.

ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار في الممتلكات.

إيران هي واحدة من أكثر الدول نشاطا زلزاليًا في العالم، حيث تحدث الزلازل في كثير من الأحيان وتكون مدمرة.