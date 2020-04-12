أمريكا تفعل قانون "الإنتاج الدفاعي" لتصنيع 39 مليون كمامة في 90 يوما

منح البيت الأبيض، أمس السبت، وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" الضوء الأخضر لتصنيع 39 مليون كمامة "إن 95"، وذلك بتكلفة 133 مليون دولار.

ويأتي هذا القرار بموجب قانون الإنتاج الدفاعي، الذي يسمح للحكومة بالضغط على الشركات لتصنيع الإمدادات لأغراض الدفاع الوطني، وذلك بحسب موقع "بيزنيس إنسايدر".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع، مايك أندروز، في بيان صحفي، أن المشروع سيكلف 133 مليون دولار، لتصنيع أكثر من 39 مليون كمامة، خلال الـ90 يوما القادمة، لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ولم يذكر البيان الشركات التي ستعمل مع الحكومة لتصنيع ملايين الأقنعة الإضافية، لكن المسؤول أوضح أنه "سيتم تقديم تفاصيل إضافية، بما في ذلك أسماء الشركات، في الأيام المقبلة عندما يتم منح العقد".