"هو من جنود الله لن يصيبنا"... نساء "داعش" يتحدثن عن فيروس "كورونا"

ظهرت نساء تنظيم "داعش" الإرهابي، في إحدى المقابلات التلفزيونية من أحد المخيمات في منطقة الحسكة السورية، يتحدثن عن فيروس "كورونا" المستجد وخطورته على المخيمات التي تضم الآلاف من نساء عناصر التنظيم وعائلاتهم.

وقالت إحداهن: "كورونا لا يصيب المسلمين، يصيب من ظلموهم، هو جندي من جنود الله!"، مضيفة "نحن نتقي الله ولن يصيبنا المرض".

وفي رد لها على سؤال من المراسلة حول تفشي المرض في دول إسلامية، قالت إحدى النساء إن "من المسلمين يظلمون الناس والسجناء"، زاعمة أن "المسلم لن يموت بهذا المرض".

خاله شبيج ؟؟ ضاعت هيبة الفايروس🙃#خليك_في_البيت pic.twitter.com/fOlAwn4piw — عراقيه حره 🇮🇶✌️ عبيديه❤️ خليك بالبيت يمعود (@RanaAboodi) April 11, 2020

​وأظهرت أحدث الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا، الأحد، 12 أبريل/ نيسان، تجاوز إجمالي الإصابات بالفيروس مليون 770 ألف حالة إصابة، تعافى منهم أكثر من 402 ألف شخص في جميع أنحاء العالم.

ووفقا لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، تم تأكيد مليون و773 ألف و353 حالة إصابة بالفيروس التاجي في جميع أنحاء العالم، وتعافى 402 ألف و270 شخص، بينما تأكد وفاة 108 ألف 702 آخرين بسبب المرض.