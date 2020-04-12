مدينة سويفين الصينية على حدود روسيا تعزز مراقبة الحدود بسبب كورونا

قالت سلطات مدينة سويفين بشمال شرق الصين، الواقعة على الحدود مع روسيا، اليوم الأحد، إنها تعزز المراقبة الحدودية في إطار إجراءات لمنع دخول حالات إصابة بفيروس كورونا من خارج البلاد.