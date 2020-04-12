مدينة سويفين الصينية على حدود روسيا تعزز مراقبة الحدود بسبب كورونا

وأضافت السلطات في بيان أن المدينة ستعزز أيضا الضوابط المفروضة على حركة المرور وتطبق إجراءات حجر صحي صارمة، وذلك بحسب وكالة "رويترز".
ومنعت المدينة جميع أشكال التجمعات ووضعت قائمة بالشركات التي يجب وقف عملياتها.
قالت سلطات مدينة سويفين بشمال شرق الصين، الواقعة على الحدود مع روسيا، اليوم الأحد، إنها تعزز المراقبة الحدودية في إطار إجراءات لمنع دخول حالات إصابة بفيروس كورونا من خارج البلاد.
وأضافت السلطات في بيان أن المدينة ستعزز أيضا الضوابط المفروضة على حركة المرور وتطبق إجراءات حجر صحي صارمة، وذلك بحسب وكالة "رويترز".
ومنعت المدينة جميع أشكال التجمعات ووضعت قائمة بالشركات التي يجب وقف عملياتها.
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