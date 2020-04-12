كيف يقضي شينزو آبي وقته خلال الحجر المنزلي... فيديو

نشر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في صفحته الشخصية على "تويتر" مقطغ فيديو يلخص كيف يقضي وقته خلال فترة الحجر المنزلي.

ويبين الفيديو الذي تقسم فيه الشاشة إلى نصفين كيف يؤدي المغني الياباني جينغ هوشينو أغنية بعنوان "دعنا نرقص في المنزل" في النصف الأول من الشاشة، ويظهر في النصف الثاني رئيس الوزراء يقوم بأعمال مختلفة خلال وجوده في الحجر المنزلي.

تارة يظهر آبي وهو يلعب مع كلبه، وتارة أخرى يقرأ كتابا ويشاهد التلفزيون.

وأكد رئيس الوزراء أن التزام الحجر المنزلي يساعد على تخفيف العبء على نظام الرعاية الصحية وإنقاذ الأرواح.

وشكر آبي مواطني الدولة على تعاونهم مع السلطات، معربا عن أمله في عودة سريعة للحياة الطبيعية.