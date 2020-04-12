بعد تفشي كورونا... إسرائيل تفرض ارتداء الكمامات عند الخروج من المنازل

وأكدت القناة العبرية الـ"13"، صباح اليوم الأحد، أنه مع ارتفاع عدد الوفيات إلى 103 حالة، والإصابات إلى 10,878، بعد تشخيص حالات جديدة، بينهم 174 بحالة خطيرة، فإن الوزارة اتخذت جملة من التوجيهات.
מהיום: חובה לעטות מסכות במרחב הציבורי; סגר על 4 רובעים בי-ם • @BarakRavid עם הפרטים המלאים >> https://t.co/NUDsG8OCeh— חדשות 13 (@newsisrael13) April 12, 2020
(צילום: רויטרס) pic.twitter.com/h0PP7t6aVT
وشددت وزارة الصحة الإسرائيلية على ضرورة ارتداء الأقنعة أو الكمامة خارج المنزل، بداية من اليوم، بهدف التقليل من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
ولفتت القناة إلى أن الالتزام بارتداء الكمامة أو القناع الواقي لا يسري على حالات معينة، من بينها الأطفال دون سن 6 سنوات، وكل من لديه إعاقة ويجد صعوبة في ارتداء القناع، مع التأكيد على أن يكون الخروج للضرورة.
מספר המתים מהנגיף עלה ל-103; 10,878 נדבקו – מהם 123 מונשמים • @hen_zender עם הפרטים המלאים >> https://t.co/YWQ1E8M9SU— חדשות 13 (@newsisrael13) April 12, 2020
(צילום: רויטרס) pic.twitter.com/qWyfErKmnS
وفي السياق نفسه، أوضحت القناة أن الحكومة الإسرائيلية قررت إغلاق بعض المناطق في مدينة القدس، بشكل كامل، والخروج لحالات الطوارئ فحسب.
وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من مليون و700 ألف شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع أكثر من 109 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.
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