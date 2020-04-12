زلزال بقوة 6.1 يضرب المحيط الهندي

وقع زلزال بقوة 6.1 درجة، اليوم الأحد، في جنوب المحيط الهندي، وفقا للمسح الجيولوجي الأمريكي (USGS).

تم تسجيل الزلزال في الساعة 06.57 بالتوقيت العالمي (09:57 بتوقيت موسكو).

يقع مركز الزلزال على بعد 96 كم من جزيرة أمستردام المملوكة لفرنسا على عمق 10 كم.

لم يتم الإبلاغ عن معلومات حول الأضرار والضحايا، فيما لم يتم الإعلان عن خطر التسونامي.