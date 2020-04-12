وكالة: إصابة محافظ تبريز الإيرانية بفيروس "كورونا"

أصيب محافظ مدينة تبريز الإيرانية، ايرج شهين باهر، اليوم الأحد، بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا"، عن إدارة العلاقات العامة لجامعة العلوم الطبية بتبريز "أن نتيجة اختبار فيروس كورونا لمحافظ تبريز شهين باهر جاءت إيجابية وذلك بعدما ظهرت عليه أعراض ضيق تنفس".

وأشارت الوكالة، إلى تصريحات لمحافظ تبريز أكد فيها إيجابية إصابته بفيروس كورونا إذ يخضع للحجر المنزلي، لافتة إلى أن المسؤول "كان يقوم بجولات متعددة خلال الأيام الماضية لتفقد عمليات تعقيم المدينة".

وكانت تقارير محلية كشفت في وقت سابق عن إصابة ووفاة عدد كبير من الشخصيات العامة في إيران بفيروس كورونا شملت مستشارين للمرشد ونوابا لرئيس الجمهورية وإعلاميين ورياضيين وآخرين.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية، أعلنت ارتفاع الوفيات جراء الإصابة بفيروس "كورونا"، إلى أكثر من 4400 حالة بعد تسجيل 117 وفاة جديدة منذ الأمس.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، إن البلاد "سجلت 1657 إصابة جديدة والإجمالي يرتفع إلى 71.686"، وقال إن "عدد المتعافين من الفيروس بلغ 43 ألفا و894 شخصا لغاية الآن، ولكن للأسف توفي 117 شخصا آخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى 4474 شخصا.