البابا يصلي في "الفصح" لضحايا كورونا ويدعو لوقف الحروب وإسقاط ديون الدول الفقيرة

دعا البابا فرنسيس، اليوم الأحد، إلى وقف إطلاق نار "فوري" في الصراع العالمي وحث الدول الأوروبية على إظهار "التضامن" في مواجهة جائحة فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 109000 شخص حول العالم.

وحسب (أ ف ب) قال البابا في رسالة عيد الفصح التي بثت على الهواء مباشرة: "فليصل سلامنا جميع الذين يتحملون المسؤولية في الصراعات، وأنهم قد يمتلكون الشجاعة لدعم النداء من أجل وقف عالمي فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء العالم".

وأضاف فرانسيس أن الوقت قد حان لأوروبا، التي وصفها بأنها "قارته المحبوبة"، أن "تنهض مرة أخرى بفضل روح التضامن الملموسة" المشابهة لتلك التي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية.

ودعا البابا فرنسيس إلى تخفيض أو إسقاط ديون الدول الفقيرة التي تعاني من جائحة فيروس كورونا.

وقال البابا في رسالة عيد الفصح التي تم بثها على الهواء "يجب أن تكون جميع الدول في وضع يمكنها من تلبية أكبر الاحتياجات في الوقت الراهن من خلال تخفيض الديون، إن لم يكن إسقاطها، والتي تثقل كاهل ميزانيات الدول الأكثر فقرا".

LIVE from St. Peter Basilica | From Vatican City, Pope Francis offers Easter Mass and Urbi et Orbi blessing, in a St. Peter's Square nearly empty due to the COVID19 pandemic. https://t.co/dTBPH0GVbS — EWTN Vatican (@EWTNVatican) April 12, 2020

واحتفل البابا فرنسيس والمسيحيون في جميع أنحاء العالم بيوم عيد الفصح فرديا، واضطروا للاحتفال بأكثر الأيام بهجة في التقويم الليتورجي وسط التذكير المحزن بالدمار الذي أحدثه جائحة فيروس كورونا.