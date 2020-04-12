" الأرنب الصغير"... ميلانيا ترامب تهنئ بالفصح... فيديو

وجهت السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، ميلانيا ترامب، التهنئة للأطفال بمناسبة احتفالات عيد الفصح، وذلك بتغريدة على صفحتها الخاصة على "تويتر".

ونشرت ميلانيا تغريدة مع مقطع مصور وهي تحمل بيدها قصة للأطفال، قائلة " بينما لايمكنني القراءة للأطفال في الاحتفال السنوي بعيد الفصح بالبيت الأبيض، ما زلت أرغب في تكريم التقاليد السنوية ومشاركة القراءة من أحد كتب عيد الفصح المفضلة لدي "الأرنب الصغير".

Happy Easter! While I am not able to read to children during the #WHEasterEggRoll, I would still like to honor the annual tradition & share a reading from one of my favorite Easter’s books – "The Little Rabbit" pic.twitter.com/2DsU6uRvdM — Melania Trump (@FLOTUS) April 12, 202

وفي وقت سابق قامت ميلانيا ترامب بتوزيع 25 ألف بيضة ملونة تذكارية على مستشفيات الأطفال في المنطقة، والوكالات الفيدرالية، ومجموعات المساعدة، وسلاسل متاجر البقالة، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

وكان من المقرر أن يتم توزيع البيض الملون بالباستيل إلى المشاركين في احتفال البيت الأبيض بعيد الفصح، في 13 نيسان/ أبريل، وذلك بعد يوم من عيد الفصح.

وتم تسليم البيض الملون يومي الأربعاء والخميس الماضيين إلى المستشفى الوطني للأطفال، والمعاهد الوطنية للصحة، ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية، والصليب الأحمر الأمريكي، وسلاسل متاجر البقالة المحلية، باعتبارها "رمزا صغيرا لتقدير جهود الذين يعملون في خدمة الجمهور"، بحسب بيان من مكتب ميلانيا ترامب.