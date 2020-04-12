ارتفاع وفيات كورونا في بريطانيا إلى 9594 بعد وفاة 657 شخصا

قال مسؤولون، اليوم الأحد، إن عدد حالات الوفاة في المستشفيات الإنجليزية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 9594 بعد تسجيل 657 حالة وفاة جديدة.

ومن بين هذه الوفيات الجديدة 42 مريضا تتراوح أعمارهم بين 30 و98 لم يعانوا من مشكلات صحية معروفة أخرى.

ومن المتوقع نشر الإحصاءات الخاصة بالمملكة المتحدة ككل في وقت لاحق اليوم الأحد.

يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نُقل إلى المستشفى بعد عشرة أيام من إصابته بفيروس كورونا، بناء على توصية الطبيب المعالج كإجراء وقائي.

وقال ناطق مكتب الحكومة البريطانية، اليوم السبت، إن الحالة الصحية لرئيس الوزراء بوريس جونسون في تحسن على خلفية معاناته مؤخرًا من أعراض الإصابة بوباء "كوفيد 19".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

وتجاوز عالميا عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليون و792 ألف إصابة، ونحو 110 ألف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 410 ألفا.