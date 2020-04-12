"الإنسان اجتماعي بطبعه"... أعداد كبيرة في هونغ كونغ تخالف قيود كورونا وتخرج للتنزه

توجهت أعداد كبيرة من الناس في هونغ كونغ إلى الشواطئ والعبارات والجزر المحيطة، اليوم الأحد، وخالف الكثيرون منهم حظرا على تجمع أكثر من أربعة أفراد بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحسب "رويترز" فقد أغرى الطقس الجيد والسماء الصافية الناس للخروج للأماكن العامة خلال عطلة نهاية أسبوع طويلة تتزامن مع عيد القيامة. ولم يهتم الكثيرون منهم بارتداء كمامات طبية رغم حرص سكان المدينة البالغ عددهم 7.4 مليون نسمة على ارتداء الكمامة خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقال أحد سكان هونغ كونغ ويُدعى باني ماك (24 عاما) "نبقى في البيت طوال الوقت وهذا أمر ممل للغاية".

وأضاف "الإنسان اجتماعي بطبعه، نحتاج للخروج من أجل بعض المتعة. أعتقد أنه لا بأس بالفعل من الخروج مع اتباع إجراءات الحماية المناسبة لأنفسنا ولحماية الآخرين".

In Hong Kong, people who have been exposed to coronavirus can get sent to government quarantine centers for isolation — even if they don’t have any symptoms.



This is what happened to a CNN producer who had to go to quarantine camp: https://t.co/0Gas6KsMMJ pic.twitter.com/GaMsuIhyBL — CNN (@CNN) April 12, 2020

وسجلت هونغ كونغ 1005 إصابات وأربع وفيات بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا. وحظرت السلطات التجمعات العامة لأكثر من أربعة أفراد لمدة 14 يوما اعتبارا من 29 مارس/ آذار بعد أن سجلت أكبر زيادة يومية في عدد حالات الإصابة بالمرض وقتها ثم مددت هذا القيد فيما بعد إلى 23 أبريل/ نيسان.

وحثت الرئيسة التنفيذية للمدينة كاري لام المواطنين عبر حسابها على فيسبوك بالانصياع لأوامر التباعد الاجتماعي في المطاعم وقالت إن الحكومة ستكثف من عمليات التفتيش.