أمريكا تحدد موعدا أوليا لبدء انحسار "أزمة كورونا" في البلاد

كشف مفوض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ستيفن هان، اليوم الأحد، عن تحديد إدارة الرئيس دونالد ترامب، تاريخ الأول من مايو/ أيار كموعد مستهدف لتخفيف القيود بانتشار فيروس كورونا المستجد.

وخلال لقاء مع تلفزيون "إيه بي سي"، قال هان، إن الإدارة ترى هذا التاريخ موعدًا مناسبًا لبدء التخفيف من قيود البقاء في المنزل عبر الولايات المتحدة، لكنه حذر من أنه لا يزال من السابق لأوانه القول إن هذا الهدف سيتم تحقيقه.

وأضاف: "نرى الضوء في آخر النفق، ومع ذلك، هناك العديد من العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار لتحديد متى سيكون من الآمن رفع القيود".

وقال كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي، الأسبوع الماضي، إن البيت الأبيض يقدر أنه قد يكون قادرًا على حث الأمريكيين على إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي في الأسابيع المقبلة.

وأضاف لاري كودلو في مقابلة مع موقع "بوليتيكو"، أن البيت الأبيض يأمل في أن "يتمكن من فتح الاقتصاد في الأسابيع الأربعة إلى الثمانية المقبلة".

وتابع كودلو: "يرغب الرئيس في إعادة فتح الاقتصاد بأسرع ما يمكن ونخطط لذلك. انتشار الفيروس هو القوة الدافعة في تحديد خط زمني. آمل وأصلي بأن نكون على بعد بضعة أسابيع فقط من إعادة الفتح، سنرى".