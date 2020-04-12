البابا فرنسيس يدعو لإلغاء ديون الدول ووقف إطلاق نار شامل

دعا البابا فرنسيس، اليوم الأحد، إلى تخفيف أو إلغاء ديون الدول الفقيرة وتخفيف العقوبات الدولية المفروضة على بعض الدول، في رسالته بمناسبة عيد الفصح التي تلاها في كاتدرائية القديس بطرس الخالية من المصلين في ظل الحجر المنزلي.

وبحسب وكالة "فرانس بريس" تمنى البابا، "تخفيف العقوبات الدولية التي تمنع البلدان الخاضعة لها من توفير الدعم المناسب لمواطنيها".

[À LA UNE À 14H] Le pape a proposé aujourd’hui dans son message de Pâques "de réduire" voire "d'annuler" la dette des pays pauvres, et lancé un appel à un allègement des sanctions internationales et à la solidarité de l'Europe face à la pandémie de coronavirus (1/5) #AFP pic.twitter.com/PowV9fN1EP — Agence France-Presse (@afpfr) April 12, 2020

وقال:

"التضامن الدولي من خلال خفض إن لم يكن إلغاء الديون التي تلقي بثقلها على ميزانيات الدول الأكثر فقرا".

ونوه البابا إلى ضرورة أن "يتحلى الذين يتحملون مسؤولية في النزاعات، بالشجاعة لتأييد الدعوة إلى وقف إطلاق نار فوري وشامل في جميع أنحاء العالم".

وبالعموم فقد عاش العالم، يوم أمس السبت، عطلة عيد فصح غير مسبوقة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأجبر الوباء العديد من ول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

وتجاوزت عالميا عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليون و790 ألف إصابة، ونحو 110 ألف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 410 آلاف.