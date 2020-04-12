خبير في الشؤون الروسية: المنظمات الدولية عجزت عن القيام بدورها أمام كورونا 

قال قسطنطين تروفيسف، الخبير في الشؤون الروسية، إن المنظمات الدولية عجزت عن مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأوضح في حديثه مع برنامج "عالم سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن المنظمات الدولية لم تقم من البداية بتفعيل دورها في الحفاظ على البيئة من التلوث وحماية المناخ، وهناك دول مذنبة في ذلك الأمر وتتحمل مسؤولية كبيرة في تدهور الأوضاع البيئية إلى هذا الحد.

وأشار إلى أنه من بين هذه الدول المذنبة، الولايات المتحدة الأمريكية والهند والصين، معتبرا أن استهلاك النفط والغاز كان أكثر من الاحتياج بنسبة 50%، ما يعني بذل مزيد من الجهود؛ لمعالجة القضايا الرئيسية في ملفات التلوث والبيئة.

ولفت قسطنطين تروفيسف، الخبير في الشؤون الروسية، إلى: "ما تحدثنا عنه من المفترض، أن يكون دور المنظمات الدولية التي أسست من أجله، لكن حتى ظهور فيروس كورونا وأثناء انتشاره لم نجد أي دور لهذه المنظمات، بالتالي إعادة هيكلتها على أسس صحيحة وفاعلة أصبح ضرورة ملحة".

و"رغم هذه التجربة القاسية مع كورونا"، لا يتوقع تروفيسف أن تلك المنظمات تنال أي تطوير أو تحديث يليق بتحديات المرحلة الراهنة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وتجاوزت عالميا عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليون و790 ألف إصابة، ونحو 110 ألف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 410 ألفا.