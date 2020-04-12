بعد تدهور حالته... شاهد رئيس الوزراء البريطاني يعود من جديد

بعد أن تدهورت صحته خلال الأيام الماضية، ودخل العناية المركزة إثر إصابته بفيروس كورونا، خرج اليوم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في فيديو متحدثا إلى الشعب البريطاني.

وقال جونسون إن هيئة الصحة الوطنية أنقذت حياته.

It is hard to find the words to express my debt to the NHS for saving my life. The efforts of millions of people across this country to stay home are worth it. Together we will overcome this challenge, as we have overcome so many challenges in the past. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/HK7Ch8BMB5 — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 12, 2020

وتابع جونسون في كلمة له ظهرت مسجلة عبر حسابه على تويتر، إن البريطانيين شكلوا درعا في مواجهة كورونا.

وأشار إلى أنه خرج من المستشفى اليوم بعد أن أنقذه النظام الصحي، مناشدا البريطانيين بالبقاء في المنزل، وقال :البلاد تحقق تدقما في معركتها ضد كورونا".

وأعلن مكتب جونسون أنه غادر لندن إلى مقر ريفي حيث يتعافي من كورونا".

ووجه الشكر إلى كل العاملين في مستشفى سانت توماس على الرعاية الفائقة التى تلقاها.

كان رئيس الوزراء البريطاني قضى، أمس السبت، ليلته السابعة في مستشفى سانت توماس في العاصمة البريطانية، بعد دخوله إليه يوم الأحد الماضي إثر تدهور حالته الصحية، في أعقاب 10 أيام من العزل الذاتي المنزلي بعد النتيجة الإيجابية للإصابة بالفيروس، الذي أودى بحياة أكثر من 9900 بريطاني وأصاب نحو 80 ألفا لآخرين.

وظلّ جونسون تحت العناية المركزة لمدة 3 ليال، ثم نقل إلى جناح المستشفى العادي بعد تعافيه وتجاوزه مرحلة صعبة من المرض.