زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب سواحل تايوان

ضربت هزة أرضية بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأحد، الساحل الشرقي لتايوان، حسبما أفاد مركز المسح الجيولوجي الأمريكي (USGS)..

ووفقا للمركز تم تسجيل الهزة الأرضية في الساعة 7:36 بالتوقيت المحلي. وكان مركز الزلزال فى المحيط الهادي على بعد 60.8 كم من ساحل مقاطعة هوالين، وعلى عمق 44.7 كم تحت قاع البحر.

وقد شعرت بالصدمات كل من مقاطعات يلان ونانتو وزانجهوا وهوالين وتايتشونغ.

ولم يتم الإبلاغ عن معلومات حول الأضرار والضحايا، فيما لم يتم الإعلان عن خطر التسونامي.

يذكر أن تايوان تقع بالقرب من التقاء صفيحتين تكتونيتين وتشهد زلازل باستمرار.

ووقع أسوأ هذه الزلازل في سبتمبر 1999 وبلغت شدته 7.6 درجات وتسبب بمقتل 2400 شخص